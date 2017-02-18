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日本政府拟最快4月启动日美高层经济对话

2017年02月17日

　　【共同社2月17日电】日本政府17日基本决定最快4月举行由日美首脑达成协议的“高层经济对话”，并与美国已退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）同步推进。在开展把与美国的自由贸易协定（FTA）纳入考虑的全面经济磋商的同时，日本政府还将采取重视创设多边规则并将美国卷入其中的兼顾战略。此举旨在牵制预计将在汽车及农业等个别领域加强施压的美国特朗普政府。

　　经济对话将由日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯挂帅。麻生在17日的记者会上称“最快将在4月前后启动全面讨论”，强调了将从可能的领域尽快取得成果的想法。

　　4月实现彭斯访日并启动经济对话后，将由日美政府的相关省厅之间分别在贸易、宏观经济政策、基础设施投资等经济合作三大领域加深磋商。

　　与此同时，日本还将继续参与美国退出后由11国组成的TPP框架。关于3月15日将在智利召开的TPP会议，日本顾及到美国，不会派阁僚出席，但将派遣负责TPP事务的官员与相关各国讨论今后的应对。

　　日本政府干部表示：“如果能在保住TPP框架的同时，让日美对话的协议内容有所体现，那就可以期待特朗普政府将来参加多边协定。”日方描绘的战略蓝图是：日美制定有关知识产权和电子商务（EC）的新的国际规则并推广至亚太地区，结果构建起一个与TPP同等的自由贸易区。

　　日本还将继续推进与欧盟（EU）的经济伙伴关系协定（EPA）、日中韩等参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判，同时向美国强调多边协定的意义。

　　不过，特朗普政府的行动依然难以预料。美国仍有可能固执于双边FTA，在汽车和农业贸易、被特朗普批评为“引导日元贬值”的汇率政策方面向日本提出严厉要求。（完）

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