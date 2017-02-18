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详讯：日俄外长在波恩举行会谈 决定3月实施“2+2”磋商

2017年02月17日

　　【共同社波恩2月17日电】日本外相岸田文雄17日白天在德国波恩与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会谈。为力争早日实现去年12月日俄首脑会谈上达成协议的在北方四岛的共同经济活动，双方确认将促进政府间谈判。预计两人也确认将加快协调日本首相安倍晋三4月访俄的事宜。

　　有关提高原岛民前往北方四岛时的“无签证交流”的便捷度，日方希望除了一直以来的包船方式，也讨论是否能使用飞机。

　　岸田当天表示3月18日将在东京举行有关共同经济活动的日俄正式磋商。有鉴于此，为了创设不损害日本法律立场的“特别制度”，能否引出俄方的灵活姿态成为焦点。日方还希望在阻止朝鲜开发核及导弹方面与俄方合作。

　　日本政府把共同经济活动定位为包括领土问题在内的和平条约谈判的一环。希望在特别制度下，日本人若能够在4岛开展活动，将成为迈向领土归还的一步。

　　两国外长还一致同意3月20日在东京实施自2014年乌克兰危机以来中断的外长防长磋商（2+2磋商）。此外，两人可能还讨论了在东京召开两国副部级官员就广泛外交课题进行探讨的“日俄战略对话”事宜。（完）

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