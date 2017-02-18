详讯2：日本外相要求韩方撤走釜山慰安妇少女像

【共同社波恩2月18日电】日本外相岸田文雄17日上午在德国波恩与韩国外交部部长尹炳世会谈，对在釜山日本总领事馆前设置慰安妇少女像表示“极其遗憾”，再次要求撤走。尹炳世表示设置少女像存在不妥，称“将尽可能作出最大努力”。日方将关注韩方采取的具体举措，慎重考虑让临时回国的日本驻韩大使长岭安政返回工作岗位的时间。

两人还就朝鲜本月12日发射弹道导弹确认将紧密合作予以应对。

这是日韩外长自去年9月以来、也是今年1月9日长岭等因釜山少女像设置问题临时回国以来的首次会谈。日本安倍政府的方针是：如果未见迈向撤走少女像的动向，就不会让长岭返回工作岗位。韩国政府能否抵御舆论的反对，展示具体的应对措施成为焦点。

岸田在会谈后就长岭返回工作岗位的时间对媒体表示：“时间完全没有决定。韩方在会谈中对目前采取的措施进行了说明。我国将予以关注。我认为结果很重要。”

会谈应韩方要求举行，为时约30分钟。尹炳世强调将切实履行2015年12月达成的最终且不可逆地解决慰安妇问题的日韩共识。他表示：“在外国公馆（的附近）设置建筑物或造型物从外交礼仪来看存在不妥”，对今后的对应方针进行了说明。

岸田表示无法接受韩国国内出现的在竹岛（韩国称独岛）设置少女像的构想，并指出2018年平昌冬季奥运会组委会官方网站的地图将竹岛标注为韩国名“Dokdo”（独岛）不妥。

据韩联社报道，尹炳世对日本下期“学习指导要领”修正案中明确写入竹岛是日本的“固有领土”一事表示了抗议。

朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害一事没有成为会谈的议题。（完）