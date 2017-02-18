详讯2：日俄外长在波恩举行会谈 决定3月实施“2+2”磋商

日俄外长在德国波恩举行会谈 2月17日，日本外相岸田文雄（右）与俄罗斯外长拉夫罗夫在德国波恩举行会谈前握手。照片由日本外务省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社波恩2月18日电】日本外相岸田文雄17日在德国波恩与俄罗斯外交部部长拉夫罗夫举行会谈。为实现北方四岛共同经济活动的具体化，双方就3月18日在东京举行去年12月日俄首脑会谈后的首次副外长级正式磋商达成一致。两位外长还同意3月20日在东京召开外长防长磋商（2+2磋商）。

去年12月，日本首相安倍晋三与俄总统普京举行首脑会谈，就启动有关共同经济活动的磋商达成协议。为了创设不损害日本法律立场的“特别制度”，能否引出俄方的灵活姿态成为焦点。

日俄2+2磋商如能实现，将成为2013年11月首次实施以来的第二次。该磋商自2014年乌克兰危机以来中断至今，但鉴于美国特朗普政府在对俄外交上展现了灵活姿态，日俄倾向于促进在安保领域的合作有所进展。岸田还向记者强调称：“将继续对俄制裁，重视七国集团（G7)的团结。”

岸田在会谈伊始强调称：“关于共同经济活动和原岛民自由往来4岛，希望早日实现日俄两国首脑的指示。”他还向俄方表示有意在朝鲜问题上合作。

拉夫罗夫提及日本经济产业相、俄罗斯经济领域合作担当相世耕弘成1月的访俄，认为朝着下次日俄首脑会谈创造环境的工作有所进展。

日本政府把共同经济活动定位为包括北方四岛领土问题在内的和平条约谈判的一环。希望在特别制度下，日本人若能够在4岛开展活动，将成为迈向领土归还的一步。

日俄外长还确认了3月30日在东京举行两国副外长级官员就广泛外交课题进行探讨的“日俄战略对话”。安倍预定于4月访俄并与普京会谈。两位外长就要求朝鲜克制发射导弹等挑衅行为并遵守联合国安理会决议也达成了一致。（完）