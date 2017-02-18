东芝下调本财年销售预期 更换主力业务以期重振

【共同社2月18日电】处于经营重组期的东芝公司日前公布2016财年的集团销售额预期为5.52万亿日元（约合人民币3360亿元）。鉴于在财务造假问题曝光后陆续出售业务部门，而且在美国的核电业务也出现巨额损失，东芝基于这些情况修改了经营战略，销售额预期较原来的计划下调了2万亿日元。虽然东芝加紧着手更换此前被定位为经营支柱的主力业务以期重建，但前景仍不容乐观。

东芝2014年5月发表的中期经营计划中，将电力、半导体和医疗器械三大业务作为支柱，提出2016财年销售额实现创新高的7.5万亿日元的目标。时任社长田中久雄（因财务造假问题引咎辞职）曾干劲十足地表示：“这是一定会达成的目标。”

不过，2015年财务造假问题曝光后，巨额亏损导致财务状况迅速恶化。为避免资不抵债，东芝将白色家电业务出售给了中国企业，把医疗器械业务出售给了佳能。东芝看似摆脱了危机，但此次发生了美国核电业务预计出现共计7125亿日元损失的问题，导致公司陷入了考虑拆分是大半利润来源的半导体业务成立新公司并出售过半数股份的状况。

社长纲川智在本月14日的记者会上表示，核电建设将停止接受新订单并缩小海外拓展规模。作为支柱的三大业务改为了电梯等“社会基础设施”、不含核电的电力和IT系统。虽然纲川强调“大框架较此前没有变化”，但市场评价严酷，东芝股票陷入跌势难止的状况。

三菱日联摩根斯坦利证券公司投资信息部部长藤户则弘表示：“对核电站与半导体过度集中投资的战略适得其反。必须对剩余业务进行彻底改革，东芝处于可能危及存亡的严峻状况之中。”（完）