中国商务部宣布今年暂停进口朝鲜煤炭 图为来自朝鲜的卡车，经过横跨中朝边境的大桥进入中国。2016年9月摄于中国辽宁省丹东市。（共同社）

【共同社北京2月19日电】中国商务部和海关总署18日发布公告，从19日起本年度暂停进口朝鲜原产煤炭。商务部在网站上发布了这条消息。据称，这是为执行联合国安理会对朝制裁决议而采取的措施。

有分析认为，鉴于朝鲜发射弹道导弹以及美国等国际社会寻求加大对朝施压，此举旨在展现中方严格遵守安理会制裁决议的姿态。煤炭出口是朝鲜主要的外汇来源。煤炭出口可能占到朝鲜对华出口额的四成左右。将“以民生为目的的情况可以交易”这一规定作为漏洞持续进口的中国长期暂停进口，势必给朝鲜带来经济打击。

美国国务卿蒂勒森17日刚在德国与中国外交部长王毅举行首次会谈时要求中国加大施压，采取“一切手段以制止挑衅”。

据公告内容显示，公告有效期至今年12月31日。联合国安理会在去年11月表决通过了把朝鲜煤炭全年出口上限定为总额约4亿美元或总量约750万吨的制裁决议。进入今年后中国进口的朝鲜煤炭总量未公布，尚不清楚是否已达上限。

也有观点认为，中方的决定或与朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害有关。

中国去年12月也宣布为执行制裁决议至同月底暂停从朝鲜进口煤炭。据海关总署透露，中国去年的朝鲜煤炭进口额为11.89亿美元，较上年增加约13%。（完）