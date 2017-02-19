深度解读：朝鲜与马来西亚的外交战一触即发

朝鲜大使在马来西亚宣读抗议声明 2月17日，朝鲜驻马来西亚大使康哲在停放金正男遗体的医院前宣读抗议声明。（共同社）

【共同社吉隆坡、北京、澳门2月19日电】围绕朝鲜的金正男遇害案，正在处理此案的马来西亚政府和要求尽快移交遗体的朝鲜这两个友好国家之间出现了明显对立，外交战一触即发。马来西亚警方18日宣布逮捕了一名朝鲜籍男子。朝鲜的强硬姿态中暗藏了对追究该国涉案的调查包围网迅速收窄的焦虑。

▽紧急撰写抗议声明

“马来西亚方面与敌对势力勾结，企图欺骗我方。”

17日深夜，一辆显示为朝鲜外交官牌照的高级轿车突然停在停放有金正男遗体的吉隆坡一家医院门口。朝鲜驻马来西亚大使康哲在媒体闪光灯的狂轰滥炸下发表了近10分钟指责马来西亚的声明。

康哲愤怒地表示“要求引渡遗体，但遭到了拒绝”，并主张拒绝接受马来西亚政府的司法解剖结果。该声明写在三张A4纸上，内容中有英文拼写错误等，显示出匆忙赶工的痕迹。

朝鲜反对司法解剖，要求马来西亚方面进行火葬。但其国营媒体完全没有报道此案，政府也保持沉默。朝鲜已故最高领导人金正日的长子金正男在朝鲜不为人知。此前有看法认为朝方对外也将保持静观其变的态度，但朝方态度发生了转变。

一名朝鲜逃亡者（脱北者）指出，“政府似乎承认与案件有关。大概试图毁灭证据吧。”

▽不能扭曲原则

朝鲜和马来西亚最近还在文化领域等签署了合作备忘录等，一直以来维持着友好关系。但由于朝方的强硬姿态，马来西亚方面的态度也开始硬化。据马来西亚国家新闻社报道，马来西亚警察总长阿布･巴卡尔18日不满地表示“马来西亚有自己的规矩”。当地记者分析称“这是政府在强烈表态不能扭曲原则”。

马来西亚政府表示“手续结束后，将把遗体送往朝鲜的大使馆”（副总理扎西德语）。但该国政府对朝鲜围绕遗体采取的堪称越权的行为也产生了颇多不满。

马来西亚和朝鲜是无需签证即可往来的友好国家。但是在两国交往中受惠较多的无疑是受到国际社会孤立的朝鲜。马来西亚希望避免受与朝鲜友好关系拖累而失去国际社会的信赖。案发现场附近的一家咖啡店店员皱眉表示，“真是出了件麻烦的事。”

▽关系降温

据马来西亚媒体报道称，居住在澳门的金正男家人正在通过中国政府寻求交还遗体。香港媒体报道称，金正男之子金韩松等曾表示“有困难的时候会向父亲求助”，似乎与金正男保持着密切关系。

虽然金正男家人受到澳门政府的保护，但澳门是“一国两制”之下，中国政府管辖着外交事务。外面上静观事态发展的中国政府18日宣布，将执行联合国安理会决议暂停从朝鲜进口煤炭。与中国的关系降温也在加剧朝鲜的焦虑。（完）