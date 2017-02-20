分析：金正男案或为专业策划平民实施 冷酷舍弃同胞

马来西亚警方就金正男遇害案召开记者会 2月19日，马来西亚副警察总长努尔·拉希德·易卜拉欣（音）在位于吉隆坡的警察总部召开记者会后举手向媒体致意。（共同社）

【共同社2月20日电】20日距离朝鲜劳动党委员长金正恩同父异母的长兄金正男在马来西亚遇害已过去一周。经警方调查，由专业的朝鲜特工等策划、募集平民具体实施的罕见作案过程浮出水面。犯罪手法冷酷无情，甚至连居住在当地的朝鲜同胞也被当做“弃子”。16日正值朝鲜已故最高领导人金正日诞辰75周年，也有观点认为这是给金正恩献上的“大礼”。

▽不合常理

“是否是朝方下令主导此案？”19日，马来西亚警方召开了案发后的首场记者会，吸引境内外逾200名记者到场。面对纷至沓来的相同疑问，副警察总长努尔·拉希德·易卜拉欣（音）出言谨慎，称“4名嫌疑人均为朝鲜国籍。护照显示居住在朝鲜，但不清楚具体身份。”

此案中犯罪团伙的真实身份谜团重重。在国际机场众目睽睽之下仅用5秒就将金正男杀害，犀利的手法令许多人从一开始就认为系“作风利落的特工”所为。

然而，2名实施谋害的女嫌疑人在案发后很快落网，据交代以为是参与拍摄“恶搞视频”。此外，17日晚朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁）在家中被捕，当时与其家人在一起。部分媒体称其是“主犯”，但也有人质疑他甚至并不打算潜逃。

▽“人间蒸发”

“今天已证实，4名嫌疑人在案发当天已离境，无法透露其行踪。”据副总长介绍，1月底至案发前4人陆续抵达马来西亚。事发当天，确认成功作案后4人立即逃往国外，据新加坡一家电视台援引警方消息人士的情报称，4人均于17日回到平壤。与被捕的女嫌疑人相比，4人显然老练许多。

另据当地媒体报道，犯罪团伙对金正男的行动规律进行了约1年的监视，事发前一天还前往机场踩点，准备周密。正因为如此，为何让穿着花哨、会很快落网的女性实施罪行令人困惑，其策略可能是以2名女嫌疑人吸引警方目光，而仅让特工成功逃离马来西亚，并且很可能原先就计划舍弃同为朝鲜人的李钟哲。

▽“送上大礼”

据韩国国家情报院称，暗杀金正男是金正恩上台5年来的“永久命令”，但为何选择这一时机呢？韩国《首尔新闻》认为，这是为金正日生辰纪念日“光明星节”送上的大礼。

朝鲜有过配合国家重要纪念日实施军事行动等的先例。1997年金正日前妻的外甥李韩永流亡韩国时在首尔郊外遭枪击，也正是在“光明星节”的前一天2月15日。有分析认为，此次也是瞄准了相同的时机。

然而，金正男是金正日长子，年幼时颇受宠爱。也有观点认为谋杀金正男作为“献礼”解释不通，不排除特工等确认金正男孤身一人前往马来西亚，认为机不可失而最终决定动手。（完）