马来西亚召回驻朝鲜大使 两国关系恶化 2月20日，据信为朝鲜驻马来西亚大使康哲乘坐的车辆驶入位于吉隆坡的马来西亚外交部。（共同社）

【共同社吉隆坡、首尔2月20日电】马来西亚外交部20日就金正男遇害案中朝鲜驻马大使康哲有关遗体处理等的抗议谴责称，“没有根据”，并宣布已召回马来西亚驻朝鲜大使。马方将康哲召至外交部提出了强烈抗议。马警方在继续调查朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁，17日被捕）与案发后出境的4名朝鲜籍嫌疑人之间的关系。

由于多年的友好国家马来西亚亮明严厉态度，要求查明真相的呼声高涨，朝鲜势必将陷入更加艰难的境地。

4名嫌疑人可能担任策划和监视行凶，部分媒体报道称他们已抵达平壤。朝鲜情报机构侦察总局参与此案的嫌疑很大。

另一方面，韩国代理总统之职的总理黄教安20日在国家安全保障会议（NSC）上指示称：“为让朝鲜付出相应的代价，应谋求与国际社会携手合作。”黄教安指出，“看起来事件背后无疑有朝鲜政府”，并谴责称，“在第三国的机场杀人是无法容忍的非人道行为，是恐怖行为。”

康哲17日晚批评马方未经允许强行对遗体进行了司法解剖，并发表声明称“坚决不接受解剖结果”。马方的警察总长强调司法解剖的正当性，表示将进行DNA鉴定。

据当地媒体报道，有观点认为，李钟哲是朝鲜侦察总局的特工之一，负责为逃逸的4名嫌疑人安排酒店和做现场引导等后方支援工作。韩国报纸《朝鲜日报》20日报道称，4名嫌疑人中有3人是主要在东南亚开展活动的朝鲜特工。

李钟哲曾供职的吉隆坡一家癌症治疗药公司的高层20日称，李钟哲并未去该公司上过班。（完）