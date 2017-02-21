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莲舫向小泽传递决心称“实现零核电不会退缩”

2017年02月20日

莲舫向小泽传递决心称“实现零核电不会退缩”

莲舫向小泽传递决心称“实现零核电不会退缩”

图为2月20日下午在冈山县真庭市视察生物质发电所的民进党党首莲舫（中央）。（共同社）

　　【共同社2月20日电】相关人士20日透露，日本民进党党首莲舫17日与自由党联合党首小泽一郎举行会谈时，就民进党把原定“2030年代”实现的“零核电”目标提前一事传递了强烈决心。莲舫称“不会退缩，会毫不动摇地去做”。

　　民进党高层为面向下届众院选举提出与安倍政府不同的政见，有意将“零核电”的目标时间改为“2030年”。然而其支持组织日本工会总联合会（简称联合）则持慎重态度，其与该党高层的矛盾可能扩大。

　　莲舫在向工会总联合会旗下推进核电的“电力总联”干部谋求对提前目标时间理解的当晚，与小泽举行了会谈。

　　考虑到核电政策，小泽指出“你鼓起勇气决定就好，党内谁都没法发什么牢骚”。他同时提出了希望莲舫接受他的一贯主张，民进、自由、社民三个在野党就下届众院选举的比例代表制作统一候选人名单应战的“橄榄树”构想。

　　工会总联合会就此次会谈加强了警惕，一名干部称“我只觉得肯定是为了零核电而见面的”。

　　莲舫20日在生物质发电的视察地冈山县真庭市向媒体透露了与小泽进行了意见交换，并强调“他与我作为新闻节目主持人采访时一样，是位大人物”。她还就核电与能源政策表示：“将在3月的党大会中亮明目标社会的方向性。”（完）

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