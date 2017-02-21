Close

共同网

2017年02月21日 20時14分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

马来西亚驻朝鲜大使称调查客观公正

2017年02月21日

马来西亚驻朝鲜大使称调查客观公正

马来西亚驻朝鲜大使称调查客观公正

2月21日，马来西亚驻朝鲜大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）返回马来西亚途中抵达中转地北京国际机场，被媒体团团围住。（共同社）

　　【共同社北京2月21日电】有关朝鲜金正男遇害案，马来西亚政府召回的驻朝鲜大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）21日离开平壤抵达中转地北京。他在北京国际机场向媒体强调马来西亚警方的调查“客观公正”，对朝方的质疑加以牵制。

　　穆罕默德指出，马来西亚和朝鲜“是关系紧密的友好国家”，强调马方无意在此事上中伤朝鲜名誉。他还表示“希望尽快解决此案”。

　　穆罕默德计划21日内回到马来西亚。据悉离开平壤前，他曾就此事的处理方式被朝鲜政府召见。

　　召回大使是表示强烈抗议的外交对抗手段。马来西亚外交部20日对朝鲜驻马大使康哲抗议马方的案件处理方式提出批评，宣布召回大使。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月16日快讯：福岛一核反应堆附近辐射量每小时210希沃特
  2. 2017年02月16日快讯：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方
  3. 2017年02月15日关注：金正男或曾为朴槿惠与朝鲜沟通的“秘密渠道”
  4. 2017年02月14日深度解读：“佛州蜜月”日方如履薄冰 意外获得满意回答
  5. 2017年02月15日青森县大间将推出“观察海钓金枪鱼之旅”吸引访日游客

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网