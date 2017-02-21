马来西亚驻朝鲜大使称调查客观公正 2月21日，马来西亚驻朝鲜大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）返回马来西亚途中抵达中转地北京国际机场，被媒体团团围住。（共同社）

【共同社北京2月21日电】有关朝鲜金正男遇害案，马来西亚政府召回的驻朝鲜大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）21日离开平壤抵达中转地北京。他在北京国际机场向媒体强调马来西亚警方的调查“客观公正”，对朝方的质疑加以牵制。

穆罕默德指出，马来西亚和朝鲜“是关系紧密的友好国家”，强调马方无意在此事上中伤朝鲜名誉。他还表示“希望尽快解决此案”。

穆罕默德计划21日内回到马来西亚。据悉离开平壤前，他曾就此事的处理方式被朝鲜政府召见。

召回大使是表示强烈抗议的外交对抗手段。马来西亚外交部20日对朝鲜驻马大使康哲抗议马方的案件处理方式提出批评，宣布召回大使。（完）