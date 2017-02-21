马卫生部称金正男身上无外伤 毒杀嫌疑增强

【共同社吉隆坡2月21日电】马来西亚卫生部负责人21日召开记者会，就朝鲜劳动党委员长金正恩同父异母的长兄金正男在马来西亚遇害一事称，遗体没有针刺痕迹和明显外伤，也没有心脏病发作的迹象。被毒杀的嫌疑进一步增强。该负责人表示，司法解剖的结果还没出来。

另外还表示，为进行DNA鉴定希望家属能够访问马来西亚。据称，家属尚未提出领取遗体的要求，实际上否认了目前住在澳门的金正男儿子金韩松（21岁）入境马来西亚的报道。

事件后，朝鲜要求立即移交遗体，但马来西亚坚持应先通过家属进行DNA鉴定确定身份以及锁定死因，两国陷入了尖锐对立。

共同社获得了据称是拍摄到金正男遇害瞬间的视频。其中显示被认为是执行犯之一的身穿白衬衫的女子从后方突然向金正男迅速靠近的样子。

另一方面，马来西亚国家新闻社（Bernama）20日援引航空相关人士的消息报道称，被通缉的4名朝鲜籍嫌疑人在案发后约1小时搭乘前往印尼雅加达的飞机逃至境外。

机场监控摄像头拍摄到的视频等显示，4名嫌疑人在案发前后身处现场附近的机场咖啡馆内。他们在确认了2名被捕女性行凶后才逃亡，极有可能是一起布置周密的杀害计划。（完）