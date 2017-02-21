追踪安倍晋三首相（21日）
2017年02月21日
<上午>
08:22 从公邸抵达官邸。
08:33 出席内阁会议。
09:50 会见首相助理和泉洋人、内阁官房参事木山繁、外务省国际协力局局长山田泷雄。
10:40 会见助理官房长官兼原信克、外务省综合外交政策局局长石兼公博。
11:26 外务省的亚洲大洋洲局局长金杉宪治、国际法局局长斋木尚子。
<下午>
13:35 会见过劳自杀的电通公司女员工之母高桥幸美。内阁府政策统括官新原浩朗在座。
14:11 会见外务省事务次官杉山晋辅。
14:40 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。
15:15 会见法务省刑事局局长林真琴、外务省的综合外交政策局局长石兼公博、国际法局局长斋木尚子。
16:29 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋。
17:12 出席国家战略特区咨询会议。
17:58 会见下关河豚联盟理事长见原宏等人。
18:05 会见工作方式改革担当相加藤胜信、内阁府政策统括官新原浩朗、厚生劳动审议官冈崎淳一。
18:43 返回公邸并住宿。（完）