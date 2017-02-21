日本修改法律防范技术流失 罚金上限升至10亿日元

【共同社2月21日电】日本以防止与安全保障相关的高端技术外流为目的的《外汇及外国贸易法》修正案21日出炉。除加强管制以外，还提高了违反时的罚金上限，建立对法人最高处以10亿日元（约合人民币6054万元）的高额罚金制度。日本政府将向例行国会提交该修正案。

此举旨在应对外界对技术外流至中国、俄罗斯及朝鲜等国的担忧，由于此类投资项目在海外屡次发生，国际上警惕情绪高涨。

有关可转用于大规模杀伤性武器的开发与制造的技术，未经许可出口或违反规定时的罚金上限，从目前的1000万日元提高到3000万日元。还特别设立针对法人的严厉制度，罚金最大可达10亿日元。

修正案还设立了新防范制度，受到进出口禁止命令的法人的董事等不可在其他公司担任同类业务，也不可单独创建公司。未经许可的出口等相关入内调查的对象，除出口商以外，还加入了中介商，将提高调查的实效性。

修正案还要求在外国企业旗下且拥有高端技术的日本非上市公司在被外国企业收购时需事前申报。目前的规定中，上市企业成为收购对象时才需要事前申报。

最近，俄罗斯的制药公司收购美国制药巨头在德国的工厂，中国企业试图通过收购半导体厂商获得技术等动向引人注目。（完）