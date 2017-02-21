日本拟派安保局长赴美会晤新总统安全事务助理

【共同社2月21日电】鉴于美国特朗普政府决定任命陆军中将H·R·麦克马斯特为新任总统国家安全事务助理，日本政府21日开始研究派遣首相安倍晋三的外交智囊——国家安全保障局局长谷内正太郎赴美访问。旨在通过与日本没有明显接点的麦克马斯特会谈培养信赖关系。预计如何应对俄罗斯与中国将成为议题。

前国家安全事务助理弗林由于与俄罗斯的不透明接触辞职，日本政府目前处于必须从零开始建立关系的情况。考虑最快于3月派谷内访美，将于近期着手协调。继首相、副首相、外相、防卫相之后，日本政府希望在安保政策的总指挥之间也实现对话，缩短与特朗普政府的距离。

日本政府人士21日就谷内访美强调称：“有必要尽早和麦克马斯特接触，建立紧密关系。”官房长官菅义伟在记者会上就麦克马斯特表示：“以陆军头号战略家而受到高度评价。与美国进行协调，举行会谈是理所当然的事情。”

引人关注的是，据称对俄罗斯怀有强烈警惕的麦克马斯特如何应对。欲通过良好的对俄关系推进北方四岛领土问题谈判的日本能否获得麦克马斯特对于日本改善对俄关系的理解成为课题。据分析，谷内预计将在会谈上传达日俄关系取得进展也符合美国的利益。双方还将围绕中国的海洋活动展开协商。

与特朗普政府的交流方面，除了安倍在美国受到总统特朗普的厚待之外，副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯也举行了会谈。外相岸田文雄和防卫相稻田朋美也分别与美国国务卿蒂勒森及国防部长马蒂斯会面。（完）