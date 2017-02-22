日本将鼓励创新技术试验 增加服务业外籍人手

【共同社2月22日电】日本政府21日召开国家战略特区咨询会议，为使企业可以自由开展创新技术的实证试验，决定创设暂停特区内现行管制的新制度。首先以汽车自动驾驶以及小型无人机为对象，也会考虑扩大范围。为应对访日游客骤增，也提出了拟在服务行业增加外国籍劳动者，并写入了此次决定的新管制改革方针中。

首相安倍晋三在会议上称“将在确保安全的同时，从根本上修改事先管制与手续，希望能够使技术创新爆发”，拟向本届国会提交写入必要措施的《国家战略特区法》修正案。

创设的新制度被称为“沙盒机制”，海外存在先例。完全自动驾驶的公路行驶试验受到《道路交通法》管制，无人机受到《航空法》管制，需要向很多相关机构申报。此次修正案将大胆简化这种手续，从而能够自由开展试验。

东京都已在着眼于新制度筹备自动驾驶的试验。日产汽车总裁卡洛斯･戈恩出席了当天的咨询会议，表示有意积极利用特区在首都圈等地推进试验。

关于今后增加外国籍劳动者的服务行业具体职种，计划按特区分别制定。大阪府和大阪市此前提议要扩大酒店和流通、时装等行业的接纳。

管制改革方针中还有把仅限特区的城市公园内设置保育设施推广到全国。此外，在特区措施中写入了一些既定事项，包括作为地区特产品牌放宽管制实现烧酒的少量生产以及取消小规模保育业务的年龄限制。（完）