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福岛废弃物临时放置场增多 过渡性储存设施建设迟缓

2017年02月22日

福岛废弃物临时放置场增多

福岛废弃物临时放置场增多

2月16日在福岛县南相马市，去污废弃物的临时放置场内堆着无数黑色袋子。（共同社）

　　【共同社2月22日电】21日从日本环境省采访获悉，关于东京电力公司福岛第一核电站事故产生的福岛县内的去污废弃物，福岛第一核电站周边的11个市町村内的临时放置场去年9月达到279处，创下事故后的最多纪录。截至今年1月底仍有271处，数量居高不下。

　　临时放置场增多的主要原因是存放废弃物的过渡性储存设施（该县双叶町和大熊町）建设缓慢。县内的疏散指示虽已陆续解除，但装有废弃物的黑色袋子到处堆积如山令人不安，阻碍了居民返家，当地强烈要求尽快将其运走。

　　截至今年1月底的存放量约为746万袋（每袋容量1立方米）。临时放置场从2012年起设立，环境省曾表示将在存放约3年后将废弃物运往过渡性储存设施。

　　据在11个市町村实施直辖去污的环境省介绍，2015年3月开始将废弃物从临时放置场运往过渡性储存设施。但此后临时放置场继续增加，去年9月创下新高。也有部分放置场的废弃物被搬走清空或多处放置场合并到一处的情况。

　　围绕福岛第一核电站建设的过渡性储存设施总面积约为16平方公里，截至今年1月底完成征地的面积仅有约2.8平方公里。运抵设施的废弃物的临时存放场已先行建设，但可开展分拣等作业的主体设施去年11月刚刚开建。

　　截至今年1月底，环境省直辖的去污在9个市町村已经完成，剩余的2个市町预计将在3月底完成。环境省表示“今后临时放置场不可能再增加”，将会逐渐加大运入过渡性储存设施的运输量。（完）

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