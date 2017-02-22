日本政府拟强化日俄共同反恐训练

【共同社2月22日电】日本政府相关人士22日透露，关于海上自卫队与俄罗斯海军的共同训练，日本已开始探讨强化针对恐怖袭击及海盗对策的领域。力争在3月举行的日俄外长防长磋商（2+2磋商）中达成协议。由于美国总统特朗普与首相安倍晋三会谈时对日俄间推进北方四岛领土问题谈判表示了理解，日本今后将扩大与俄罗斯的安全合作。

政府还就举行日俄防长定期互访展开调整，还计划在2+2磋商时就加强自卫队与俄军干部交流达成一致。此举旨在通过与俄方构建安全领域的信赖关系，完善加速领土磋商的环境。

据相关人士介绍，2+2磋商将讨论两国能够合作的具体领域。摸索强化2014年10月及今年1月实施的海上事故搜救共同训练的内容，把反恐及海盗对策也纳入其中。训练场所设想为日本海。

磋商还将涉及自卫队战斗机为应对可能侵犯领空的俄军飞机而采取的紧急升空，围绕日本周边的俄军活动交换意见。

关于朝鲜的核及导弹开发，日方希望争取到反对韩国部署美军反导系统“萨德”（THAAD）及日本考虑引进该系统的俄罗斯的合作，强化对朝鲜施压。在东海南海问题上，日方也希望能与俄方对中国的军事动向表示共同关切。

日俄2+2磋商将于3月20日在东京举行，日本外相岸田文雄及防卫相稻田朋美、俄外长拉夫罗夫及国防部长绍伊古将出席。本次磋商将成为2013年11月首次举行以来的第二次。（完）