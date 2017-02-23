俄罗斯拟在北方四岛部署新师 日方表示反对

【共同社符拉迪沃斯托克、莫斯科2月23日电】俄罗斯国防部长绍伊古22日表示，俄计划年内在千岛群岛（北方四岛和千岛列岛）部署新的师。据悉，所部署的师是新成立的4个师中的1个。该师的详情尚不明朗，但部署地估计是北方四岛，将会加强四岛的防御能力。塔斯社等媒体援引绍伊古在国家杜马（下院）的发言进行了报道。

根据去年12月的日俄首脑会谈所达成的共识，日俄政府正在就实现北方四岛上的共同经济活动展开协商，而绍伊古的发言却表明俄方仍旧会加强北方四岛的防御，不会受此影响。日本驻俄大使上月丰久22日在记者会上称“这与我国关于北方四岛的基本立场相悖”，对俄方的做法表示反对。

日俄两国政府已同意，围绕北方四岛的共同经济活动，将分别于3月18日和3月20日在东京举行副外长级磋商和外长防长磋商（2+2磋商）。俄军在北方四岛上单方面增强军备预计将给上述磋商造成影响。

绍伊古在国家杜马发言称：“我们正在千岛群岛积极布防，已决定年内部署一个师。”目前俄方已在择捉、国后两岛部署了第18机关枪炮兵师，新师的部署将使部队得到大幅增强。

俄罗斯出于确保鄂霍茨克海域的核潜艇活动区域等目的，正在推进作为防御据点的北方四岛的军备现代化，现已获悉去年11月在首脑会谈前，俄方已在择捉、国后两岛部署了新型地对舰导弹。日本防卫相稻田朋美透露，导弹射程覆盖了网走市等北海道东北部。（完）