RCEP谈判会议将在神户举行 中方动向成焦点

【共同社2月23日电】由日本、中国、东盟（ASEAN）等总计16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）工作层面谈判会议将从27日起在神户召开。由于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），RCEP作为亚太地区自由贸易谈判核心的存在感正在提升。不过，除各国存在较大意见分歧外，经济大国中国的动向似乎也将左右谈判的前景。

此次召开的第17轮谈判会议上将讨论取消或减少商品关税、放宽投资及服务贸易相关限制等。各国此前已就经济技术合作和中小企业方面的内容达成了共识。

若RCEP得以实现，将诞生占全球国内生产总值（GDP）之和约三成的巨大经济圈。多数日本企业正推进在区域内的零件采购和生产，还有观点认为这将为未来的日本带来比TPP更大的经济效果。

但是，由于美国退出TPP，曾有意利用TPP把高度自由化与完善规则的内容加进RCEP的日本将被迫调整贸易战略。

不同于TPP，RCEP中有经济规模位居世界第二的中国参加。日本首相安倍晋三去年11月在参院特别委员会会议上指出：“重心将转向RCEP。（参加国中）GDP最高的是中国。”中国与要求深入开放市场的日本之间分歧较大，安倍对中国掌握谈判主导权表示了警惕。

RCEP各谈判国之间也存在较大的经济差距。印度等国对高度自由化有所抵触，预计此次谈判中某些领域也将面临困难。（完）