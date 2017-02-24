美国或暂不将日中列为“汇率操纵国”

【共同社华盛顿2月23日电】美国财政部长努钦23日表示，对于主要贸易伙伴国的汇率操纵国认定“将采取与过去相同的程序实施”，透露将维持奥巴马前政府制定的判断标准。根据过去的标准，日本与中国不属于汇率操纵国，预计美国财政部很有可能也会在4月公布的外汇报告中放弃认定。

努钦是在接受美国CNBC电视台采访时发表上述言论的。总统特朗普主张“日中两国为增加出口压低汇率”，但努钦表示将依据严格的标准作出冷静判断。该发言作出后，CNBC电视台也报道称对美国而言举足轻重的中国不符合汇率操纵国的标准。

特朗普曾在竞选时承诺“将在就任总统的第一天就向财长下达指示，将中国列为汇率操纵国。”而努钦之所以发表这番暗示放弃认定的言论，预计是认为以前车之鉴避免对国际金融市场的影响，与日中两国建立良好关系更符合美国的利益。

美国财政部认定操纵汇率的三项标准包括对美巨额贸易顺差、通过大量购汇干预引导本国货币贬值等。若不予纠正，美方将采取对抗措施。

认定结果将写入每年4月与10月提交给国会的外汇报告中。去年10月的报告中日本与中国分别符合其中的两项与一项，均被列入“监视列表”。日本2011年11月之后再未干预过汇市。如果判断标准不变，预计4月的最新报告中也不会被认定为“操纵国”。（完）