聚焦：金正男杀害案或由专业人员精心策划

金正男杀害案或由专业人员精心策划 2月24日，马来西亚警察总长哈立德･阿布･巴卡尔（中）出现在吉隆坡国际机场。（共同社）

【共同社2月25日电】马来西亚警方经调查已确定杀害朝鲜金正男一案中使用的是剧毒神经毒剂VX。为何采用这种毒剂？对作案情况进行分析的专家中有人指出，这是由熟知VX特性的“专业人员反复琢磨出的手法”。国家参与这一精心策划的犯罪的嫌疑进一步增强。

▽最后瞬间

作案前，几名朝鲜籍男子将液体直接涂抹在两名女子手上。据警方透露，印尼女子和越南女子先后往金正男脸部涂抹了上述液体。两人按照上述男子们的指示，立即前往厕所洗手。

关于两名女子先后袭击金正男这一点，也有两人手上分别涂抹了不同物质的可能。有分析认为，单独不具毒性的物质在作案的最后瞬间于金正男脸上混合后成为VX。

这样一来，至少一人可以在徒手接触毒剂也不会危及自身的情况下杀害金正男。两人中的一人在作案后出现了VX中毒症状。不过当场“合成”毒剂实际上能否成功等谜团尚未解开。

也有意见认为，为确保杀害成功，两人均使用了VX。美国佛罗里达大学毒物专家戈德伯格提及两人可能使用了解毒剂。据美联社称，在2003年的伊拉克战争中，为防备美军士兵接触VX的情况，曾准备了注射用的解毒剂。

▽时间差杀人

还有专家注意到，金正男在至少10分钟左右内能够自行走动。前陆上自卫队化学学校副校长滨田昌彦指出，高浓度VX仅5毫克就能立即致死，同时解释称：“如果故意降低浓度，可达到使症状慢慢显现的效果。”

有研究结果表明，根据稀释后的浓度，可在“几分钟至18小时”范围内调整致死的时间，这也与金正男遇袭后两小时内死亡的报道内容相符。

如果毒素抵达神经和大脑需要一段时间，就可避免出现目标当场倒地、在拥挤的机场引起骚动的事态，也便于犯罪团伙逃跑。

滨田指出，金正男被认为因眼部粘膜吸收VX而死亡，两名女子有可能因涂抹在皮肤较厚的手部、有时间洗手而得以活命。他还表示：“如果说一切都是精心计算策划好的，简直难以置信。不是有组织参与，是不可能成功的手法。”（完）