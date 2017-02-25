侧记：剧毒VX曾被日本奥姆真理教用于恐怖袭击

剧毒VX曾被日本奥姆真理教用于恐怖袭击 图为奥姆真理教剧毒VX袭击事件受害人永冈弘行前往东京地方法院。摄于2015年1月20日上午。（共同社）

【共同社2月25日电】剧毒神经毒剂VX在日本曾被奥姆真理教用于恐怖袭击。朝鲜的金正男可能因脸部被涂抹VX而遭暗杀。“和我自己一样。”曾遭奥姆真理教用VX袭击的永冈弘行（78岁）看到新闻后，露出惊讶的表情。

永冈因曾帮助信徒脱离该教而遭教团仇视。1995年1月，他向离家约5分钟远的邮筒里放进贺年卡后，被教团相关人员在颈部喷涂了装在注射器里的VX溶液。

永冈回家更换汽车轮胎并就餐后，突然感到身体不适。其妻子称，当时在明亮的房间内，永冈却说“很暗”。他揪住自己的胸口叫着“好热、好热”，在房间里痛苦地乱爬。永冈被送进大学医院，2周后才恢复意识。他对寄出贺年卡后发生的事情失去了记忆。

与永冈等一起帮助信徒退教的律师泷本太郎（60岁）1994年9月曾被教团相关人员将混合了VX的整发液涂抹在车门把手上。可能因为泷本当时戴了手套，并没有危及到生命。

奥姆真理教1995年被警方强制调查，至今将满22年。金正男遇害事件发生后，泷本评论称：“对奥姆事件再次感到彻骨的恐惧。”（完）