日本认为韩方发文要求转移少女像的做法不充分 图为韩国市民团体成员等于2016年12月30日在日本驻釜山总领事馆前设置象征慰安妇的少女像。（共同社）

【共同社2月25日电】据日本政府相关人士25日透露，围绕为抗议韩国釜山设置慰安妇少女像，日本驻韩大使长岭安政临时回国一事，日本政府认为韩国外长仅发文要求釜山市移走少女像的做法“不够充分”，基本决定暂时不让大使返韩。日方将密切关注韩国宪法法院最快在3月上旬作出的是否罢免朴槿惠总统职务的决定。驻韩大使从1月9日起的临时回国或将长期化。

韩国外长尹炳世14日以“从保护外交公馆相关的国际礼仪来看不妥当”为由，向釜山市发文要求转移少女像。对此，日本政府高官指出：“不只是要求转移，必须拿出可以接受的结果。”韩国政界围绕下届总统大选的动向可能趋于活跃，无法预测对日外交将发生何种变化也是采取慎重应对的原因。

自民党内也有意见认为，由于在应对朝鲜发射导弹等挑衅行为上必须与韩国强化合作，大使“最好尽快（返韩)”（干事长二阶俊博语）。但首相官邸认为“对韩外交也获得了舆论的支持”，考虑等待韩国采取具体行动。

政府相关人士透露，尹炳世17日在德国波恩与日本外相岸田文雄会谈时，就向釜山市发文等韩国政府的举措进行了说明。岸田仅表示将关注韩方的应对。

与大使临时回国相关联，日本还中断了有关重启日韩“货币互换协议”的磋商，政府拟继续这些对抗措施。（完）