Close

共同网

2017年02月25日 22時19分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本认为韩方发文要求转移少女像的做法不充分

2017年02月25日

日本认为韩方发文要求转移少女像的做法不充分

日本认为韩方发文要求转移少女像的做法不充分

图为韩国市民团体成员等于2016年12月30日在日本驻釜山总领事馆前设置象征慰安妇的少女像。（共同社）

　　【共同社2月25日电】据日本政府相关人士25日透露，围绕为抗议韩国釜山设置慰安妇少女像，日本驻韩大使长岭安政临时回国一事，日本政府认为韩国外长仅发文要求釜山市移走少女像的做法“不够充分”，基本决定暂时不让大使返韩。日方将密切关注韩国宪法法院最快在3月上旬作出的是否罢免朴槿惠总统职务的决定。驻韩大使从1月9日起的临时回国或将长期化。

　　韩国外长尹炳世14日以“从保护外交公馆相关的国际礼仪来看不妥当”为由，向釜山市发文要求转移少女像。对此，日本政府高官指出：“不只是要求转移，必须拿出可以接受的结果。”韩国政界围绕下届总统大选的动向可能趋于活跃，无法预测对日外交将发生何种变化也是采取慎重应对的原因。

　　自民党内也有意见认为，由于在应对朝鲜发射导弹等挑衅行为上必须与韩国强化合作，大使“最好尽快（返韩)”（干事长二阶俊博语）。但首相官邸认为“对韩外交也获得了舆论的支持”，考虑等待韩国采取具体行动。

　　政府相关人士透露，尹炳世17日在德国波恩与日本外相岸田文雄会谈时，就向釜山市发文等韩国政府的举措进行了说明。岸田仅表示将关注韩方的应对。

　　与大使临时回国相关联，日本还中断了有关重启日韩“货币互换协议”的磋商，政府拟继续这些对抗措施。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月21日马卫生部称金正男身上无外伤 毒杀嫌疑增强
  2. 2017年02月22日快讯：金正男遇害案行凶女子知晓是毒剂
  3. 2017年02月18日深度解读：日美韩维持团结难题众多 阻止朝鲜失控前景难料
  4. 2017年02月19日大阪森友学园就分发仇恨言论材料致歉
  5. 2017年02月24日快讯：宫崎骏已开始准备长篇新作

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网