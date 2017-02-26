独家：日本针对中国飞机强化紧急升空态势

【共同社2月25日电】25日从多名政府相关人士处获悉，考虑到中国军机在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周围活动频繁，日本防卫省调整了航空自卫队紧急升空态势，将此前为应对1架可能侵犯领空的飞机而出动的航空自卫队战斗机由2架增至4架。据分析，自1958年空自开始执行应对进入领空飞机的任务以来，这是首次采取4架飞机的态势，紧张局势有可能进一步加剧。

因升空频度较高的那霸基地待机战斗机数量不足，航空总队司令部（东京都）对全国基地的战斗机实施一体化运用，并修改训令以便灵活应对，包括可根据情况使飞机移动或待机等。

在日中两国划设的防空识别区重合的尖阁诸岛周围，双方战斗机的紧急升空急剧增加。对于空自强化态势，中方加以对抗，一触即发的状态在持续，建立避免偶发性冲突的机制成为当务之急。

据防卫省介绍，2016年度针对中国、俄罗斯等飞机的总体紧急升空次数到今年一月底已超过一千次，超过此前最高纪录冷战期间前苏联飞机活动频繁的1984年度的944次，创历史新高。强化态势是紧急升空增加的原因之一。

综合相关人士的话来看，为了不让中国飞机进入北纬25度和26度之间的尖阁诸岛领空，空自将北纬27度设定为“防卫线”。但最近超过此线的中国飞机激增，出于对“越来越坏的状态”（防卫省干部语）的危机感，决定强化态势。

升空的4架F-15战斗机中增加的2架在后方监视中国飞机的行动，警惕是否有追加的飞机。除大幅延长战斗空中巡逻（CAP）的空中逗留时间外，紧急升空时还出动更多的E-2C预警机及空中警戒管制机(AWACS)，向F-15战斗机提供中国飞机的情报等，加强配合。

防卫省去年1月在那霸基地新编“第9航空团”，将F-15战斗机增加一倍至约40架，但由于紧急升空次数增加，加之出动4架的态势使得该基地的待机战斗机数量不足。

为此，防卫省修改了规定4个航空方面队和航空混成团各自待机战斗机数等的训令，使得统一指挥战斗机部队的航空总队司令部能够不受制约地运用所有战斗机。（完）