详讯：日外相与冲绳知事会谈称将协助吸引游客与投资

冲绳县知事向外相递交要求书 2月26日上午，冲绳县知事翁长雄志（右）在冲绳县政府向外相岸田文雄递交要求书。（共同社）

【共同社2月26日电】日本外相岸田文雄26日与冲绳县知事翁长雄志在那霸市举行了会谈。翁长谈及美军普天间机场（位于宜野湾市）问题，对此前的日美首脑会谈上确认将普天间机场搬迁至该县名护市边野古是“唯一的解决方式”一事批评称“感到非常遗憾”，要求放弃该计划。岸田没有对此进行反驳。分析认为这是为了避免造成双方对立的印象。另一方面，岸田传达了将支持该县向世界宣传“冲绳的魅力”以吸引游客的意向。

这是日本首相安倍晋三和美国总统特朗普10日在华盛顿举行会谈后首次有安倍政府的阁僚访问冲绳，并与翁长进行对话。翁长在普天间问题上没有改变与安倍政府的对峙态度，而岸田则希望通过协助振兴冲绳经济来缓和因搬迁问题而对中央政府表示强烈反对的县内舆论，双方分歧明显。

翁长在会谈中向岸田递交了要求实现普天间机场县外搬迁的要求书。其中明确写入了要求日美两国制订具体计划以实现在2019年2月底之前停用机场。此外还写入了撤走县内美军运输机“鱼鹰”的要求。岸田回应称，“将切实予以重视。”

岸田就宣传冲绳的魅力强调称：“向世界宣传日本的魅力，吸引外国游客和投资，从而促进发展。冲绳将成为一个范本。”他在会谈前与该县的9名市长共进早餐时也表明了对外宣传冲绳的意愿。

岸田还与驻冲绳美军最高长官、冲绳地区协调官尼克尔森举行了会谈，双方就通过沟通减轻冲绳的基地负担达成了一致。尼克尔森表示，“从事让冲绳人尊重的工作十分重要。”（完）