日本开发出可调查核燃料中所含物质的新技术

【共同社2月27日电】日本原子能研究开发机构等组成的小组开发出一项新技术，用激光照射核电站的乏燃料，使其中含有的特定放射物质分离，对其量进行测定。有关东京电力公司福岛第一核电站中熔落的燃料碎片，此技术将有可能调查其组成，并应用到查明辐射程度，还有望为取出后的处理方法提供启示。

乏燃料中的九成为铀，其余为钚、铯等铀的核裂变及核反应产生的各种物质。

该小组分离成功的是半衰期极长、约为650万年的“钯”。日本政府计划对乏燃料采取深埋地中的处理方法，由于钯将长期放出辐射，为妥善管理需要掌握其数量。此前通过计算来推定，没有精确地分析方法。

该小组从电力公司处获得核电站中已燃烧5年的部分乏燃料，使用硝酸使其溶解为液态。从外部对密闭容器中的微量溶液照射激光20分钟，利用还原反应来回收钯的沉淀物。将之收集后成功算出了总量。

原子能机构研究副主干（分析化学）浅井志保表示：“若能将第一核电站取出即使数毫克，也将帮助评估辐射量。”（完）