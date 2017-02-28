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朝核六方会谈日美韩团长同意对朝“施以强压”

2017年02月28日

朝核六方会谈日美韩团长同意对朝“施以强压”

朝核六方会谈日美韩团长同意对朝“施以强压”

当地时间2月27日，朝核六方会谈日美韩团长在华盛顿召开会议，认为需要对朝施以强压。右起为日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治、美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均。（共同社）

　　【共同社华盛顿2月27日电】日本、美国、韩国的朝核六方会谈团长当地时间27日在美国首都华盛顿召开会议，一致认为推进核与导弹开发的朝鲜对于日美韩安全保障来说是“直接威胁”。对于金正恩政府，各方发表联合声明认为需要“强烈的国际压力”。

　　出席会议的日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治在会后举行记者会，透露与会者还就金正男遇害案交换了意见。

　　日本外相岸田文雄28日出席记者会，认为朝鲜的威胁进入了新阶段，称“必须和美国新政府之间也确认日美韩三国合作的重要性，切实应对朝鲜”。

　　会上，除就限制朝鲜武器开发收入源和违法活动的对策展开对话外，还商议了日美韩分别推行单边制裁措施强化对朝施压。各方一致认为“尽快解决”朝鲜绑架日本人问题很重要。

　　另外，中国基于联合国安理会制裁决议至今年年底暂停从朝鲜进口煤炭的措施也被提及。特朗普政府曾表示将敦促中国在对朝政策中发挥影响力。

　　美国国内还有摸索与朝鲜对话的动向，但金杉在记者会上表示朝鲜需“以有意义的形式展现朝着无核化的决心”。

　　这是去年12月在首尔举行后的首次六方会谈日美韩团长会议，也是特朗普就任美国总统后首次。除金杉外，美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均出席了会议。（完）

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