天皇夫妇抵达越南启动友好访问 2月28日下午，天皇夫妇抵达越南首都河内，与前来迎接的政府相关人士握手。（共同社）

【共同社河内2月28日电】日本天皇和皇后28日下午抵达越南首都河内的内排国际机场。这是天皇去年8月发表蕴含强烈退位意愿的视频讲话后，首次出访海外。与越南深化友好关系、祈愿和平的正式访问已启动。

日本政府和国会正在围绕天皇退位推进旨在完善法律的讨论。在此形势下，天皇实施了即位后的第20次外访。加上此次首度来到了皇太子时代也未访问过的越南，天皇的出访国家达到了36个。

在河内，安排了3月2日天皇与第二次世界大战后一度留在越南参加了该国独立运动的原日军的家人等会面的机会。这将成为祈愿和平的天皇寄托心绪的场合。

包括回程时顺道访问泰国，此次出访日程为7天6夜。天皇已83岁，皇后也已82岁，行程安排考虑到两人年事已高。

天皇夫妇在机场受到了越南国家副主席等的迎接，并微笑着握手；在下榻处则受到了当地日本人学校的儿童、学生以及市民们的欢迎。

当天在下榻处，天皇与日本派遣的从事医疗和教育工作的“青年海外协力队”队员等约30人座谈。听到活动状况介绍后，天皇激励称：“如果能为后继者率先打下基础，那就很好”。皇后与在大学教日语的女性谈话时笑着说：“抵达后马上吹到了越南之风，倒时差也会很快。”

3月1日越南国家主席夫妇将主办晚宴，天皇将致词。（完）