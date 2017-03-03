美国或要求日本进一步开放大米和牛猪肉市场

【共同社3月2日电】将于4月中旬启动的日美“高层经济对话”中，农产品的贸易自由化或将与汽车贸易和外汇政策一起成为关注焦点之一。美国农业团体也在谋求日美缔结自由贸易协定（FTA）。日本政府和农业相关人士担心，美国会围绕大米、牛肉、猪肉等的市场开放，以强硬姿态对日本提出高于其退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的要求。

目前由于美国政府部分高级官员人事尚未敲定，关于4月的首次对话估计不会进入细节谈判。美方会在何种程度上提出明确要求也是关注点之一。东京大学研究生院农业经济学教授铃木宣弘预测：“最严重的要求大概会是扩大美国产大米的进口配额吧。”

TPP中规定了日本向美国新设大米的无关税进口配额。这对美国来说是扩大对日出口的大好机会，但TPP的生效却最终触礁。可以预见，日美双边谈判中，美国预计将会提出更大的配额要求。

TPP中将牛肉关税从现在的38.5%分阶段降至9%一事也被搁置。美国相对早一步与日本缔结了经济伙伴关系协定（EPA）的澳大利亚处于劣势，美国食用肉生产团体为日美FTA的缔结对特朗普政府的游说力度渐强，或将直接形成对日方的压力。

日本前农相、自民党众院议员西川公也等人2日为收集消息前往美国首都华盛顿，将与美国参院农业委员会主席罗伯茨等人进行会晤。自民党农林相关议员中，也有认为美国总有一天会重回TPP，乐观地认为“不会被迫过度让步”，但未来形势无法预料。（完）