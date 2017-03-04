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详讯：日本2016年国内住宿外国人数创新高

2017年03月03日

　　【共同社3月3日电】日本观光厅3日发布估算初值称，2016年在日本国内宾馆和旅馆住宿的外国人比上年增长8%，达到7088万人次，创下历史新高。地方增幅高于三大都市圈，游客住宿地开始扩展至全国。访日游客的重心从购物转向体验型，吸引游客或成为搞活地区经济的关键。

　　与三大都市圈4.8%的增幅相比，其他地区达到13.2%。2015年所有都道府县均较上年增长，但2016年受地震影响的熊本下降28.0%等，有12个县出现减少，各地情况不尽相同。

　　在因东日本大地震而游客减少的东北地区，各县住宿人数均超过上一年。

　　2016年全年访日游客增长21.8%，达到2404万，增幅大于住宿人数的增长。有分析认为，原因在于无需入住设施的游轮访日、以及将住宅作为住宿设施的“民宿”的利用以城市为主不断增长。

　　各都道府县中，住宿人数最多的东京为1806万，其后依次为大阪1026万、北海道692万。前10位与上年相同。

　　从国家及地区来看，中国大陆游客达1683万、台湾1062万、韩国780万。从住宿地来看，亚洲游客多住宿东京、大阪、北海道，欧美游客青睐东京和京都。

　　包括日本人在内的全国平均客房入住率为60.0%，与2015年持平。最高的大阪达到84.1%，其后为东京、京都、福冈、爱知。

　　同时发布的2016年日本人住宿人数估算初值比上年减少3.5%，为4.233亿。黄金周等休息日排列不佳、熊本地震及台风也造成了影响。（完）

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