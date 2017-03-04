RCEP神户谈判闭幕 关税领域分歧较大

【共同社3月3日电】日本、中国和东盟（ASEAN）成员国等共16个国家参加的“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的工作层面谈判3日闭幕。与会者就取消和下调货物关税、放宽投资和服务贸易相关管制等展开了磋商。围绕关税等议题，参加国的意见分歧较大，预计继续协调，寻找妥协点。日本外务省审议官饭田圭哉在会后向记者表示，“虽然没有达成一致的领域，但大家精力充沛地进行了谈判”。

这是美国特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后的首次RCEP会议。在全球性保护主义动向加强的形势下，RCEP作为有可能担负亚太广大地区经济合作基轴的构想而受到瞩目。

日本亟需重新构筑贸易战略，在展望与美国“高层经济对话”走向的同时，出席了RCEP谈判。

日本与TPP参加国澳大利亚、新西兰等一起，力争达成意识到TPP水准的高水平协议，对希望保护本国产业的中国等把握谈判主导权心生警惕。

此轮谈判2月27日在神户市开幕。RCEP于2013年5月举行第1轮谈判会议以来，迄今已在作为磋商对象的15个领域中，就“经济技术合作”与“中小企业”两大领域达成了一致。16国中，日本等7个国家也参加了TPP。美国未参加RCEP。

下次会议计划5月在菲律宾举行。（完）