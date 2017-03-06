焦点：自民党延长总裁任期 安倍解散众院战略成关键

自民党大会正式决定总裁任期改为最多3届9年 3月5日上午，日本自民党在东京召开第84届党大会，正式决定将党章中规定的连续“最多2届6年”的总裁任期改为“最多3届9年”。图为日本首相安倍晋三（党总裁）在党大会上发表演讲。（共同社）

【共同社3月6日电】日本自民党大会上正式决定修改党章，将总裁任期延长至连任“最多3届9年”，这为首相安倍晋三挑战超长执政铺平了道路。明年秋天的总裁选举和今后的国政选举中若能连续获胜，安倍还可能刷新首相任期的最长纪录。在缺乏有力“后安倍”候选人的情况下，安倍被认为非常可能连续3次当选，能否维持执政的关键，是为下届众院选举创造胜利条件的周密的解散国会战略。

▽障碍

“今后也将挑战并战胜各种障碍，拿出成果”，5日的自民党大会上发表总结演说的安倍强调了克服面临的困难的决心。他列举了2012年自身重新当选总裁、再次执政后大力推行“安倍经济学”及“俯瞰地球仪外交”的成果，呼吁为实现修改宪法“拿出气概”。

在这之前决定的总裁任期延长在干事长二阶俊博的党务报告中只是简单提及，在没有异议余地的情况下顺利获批。二阶在党大会后向媒体表示“安倍首相之后还是安倍首相”。

▽判断

对于推进巩固基础的安倍来说，解散众院举行大选的时机是重要决策。自民党内越来越多的人认为“今年7月还有（和自民党联合执政的）公明党重视的东京都议会选举，解散最早也要在秋天前后”（某干部语）。众院议员的任期为4年，若9月前解散，下届总裁任期结束的2021年9月前需再次进行众院选举，但如果10月以后解散则只需进行一次。

但秋天的临时国会上，将推进纠正长时间劳动等工作方式改革的法律完善工作，若还要积极参加各种国际会议，秋天以后的日程将十分紧张。

另一方案是明年秋天的总裁选举前后解散众院。先解散在众院选举中获胜，将为第3次当选总裁造势。相反，如果在总裁选举中第3次当选，再乘胜追击举行众院选举的方案也可考虑。但这些选择都临近明年12月的众院议员任期结束，这是一大难点。

▽慎重

然而，自民党的现状是未出现能对安倍的这类解散战略造成影响的强大对手。外相岸田文雄在党大会后仅向媒体表示，“不知道到明年会发生什么，现在只是作为安倍内阁的阁僚专心于工作”。周边人士就岸田的想法推测称“没有参加明年总裁选举的意思”。

前自民党干事长石破茂就总裁选举称“上次是不经投票，如果下次也是不经投票就无法体现党内的各种意见”，但并未说明自身是否参选。

“不仅是对在野党，感觉到（安倍）对自民党内也有着‘想挑战我就来’的自信”。以超高知名度被期待未来有所作为的农林部会长小泉进次郎也慎重发言，或许是认为现在要改变“安倍独大”的局面为时尚早。（完）