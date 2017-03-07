北海道首次在符拉迪沃斯托克面向餐厅举办食品展销会 3月6日，北海道在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克首次面向当地餐厅举办的展销会上介绍北海道产的山药。（共同社）

【共同社符拉迪沃斯托克3月6日电】日本北海道6日在十分关注日本食品的俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克首次面向提供日本料理的餐厅举办了推销北海道食品的“餐厅展销会”。

在经济持续低迷的俄罗斯，货币卢布的贬值导致日本产品价格相对偏高，这阻碍了普及。北海道通过成批销售的方式向使用相对廉价的商用产品的餐厅推销，旨在扩大出口。

在该市内的餐厅举办的展销会上展出了已得到对俄出口许可的54种产品。日方分发了使用“Bell食品”公司（位于札幌市）的芝麻酱等的料理并进行试吃后，举行了贸易洽谈会。

决定购买海带高汤酱汁的餐厅厨师塞尔盖·格林尼奥弗（音）表示：“可以考虑如何与自己的餐厅中提供的菜肴进行搭配，还可以试吃。我觉得这是一次很好的尝试。”

在符拉迪沃斯托克举办展销会前，北海道还参展了哈巴罗夫斯克的国际展销会。“早川咖啡”（位于札幌市）的滴滤式咖啡等很受欢迎，据悉其带去参展的约700公斤产品全部售罄。（完）