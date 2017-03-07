详讯：朝鲜驻马大使离境 两国对立成定局

朝鲜驻马大使离境 3月6日，朝鲜驻马来西亚大使姜哲抵达吉隆坡国际机场后接受媒体采访。（共同社）

【共同社吉隆坡3月6日电】围绕金正男遇害案，被马来西亚政府宣布以6日傍晚6点为限驱逐出境的朝鲜驻马大使姜哲6日离开马来西亚，乘机前往北京。预计之后将前往朝鲜。对此，据朝中社6日报道，朝鲜外交部认为马来西亚驻朝大使是“不受欢迎的人”，并要求其于7日上午10点前离境。

马来西亚政府此前召回驻朝大使，并从6日起取消了朝鲜公民的免签入境政策。将驻马大使驱逐出境是仅次于断交的强硬措施，以金正男遇害案为导火线，两国的对立已成定局。

姜哲在吉隆坡的机场对媒体表示：“很遗憾，马来西亚政府采取了损害40余年友好关系历史的极端措施。”

马来西亚总理纳吉布6日接受媒体采访时指出：“姜大使应该道歉。”并就大使的驱逐出境强调称：“此事表明在关乎本国声誉的问题上将采取坚决的措施。”

围绕金正男遇害案，姜哲批评马来西亚政府进行的司法解剖和调查，还多次谴责不愿移交遗体等马方的应对。

鉴于朝方未对马来西亚的道歉要求做出答复，且马来西亚外交部召见姜哲但未有回应，马来西亚政府4日决定将其驱逐出境。

金正男遇害案发生后不久，4名朝鲜籍嫌疑人就离开了马来西亚。马来西亚警方正在追查朝鲜籍嫌疑人Ri Ji U和朝鲜国营的高丽航空职员Kim Uk Il的行踪。马来西亚警方要求朝鲜大使馆二等秘书Hyon Kwang Song接受讯问，但未得到回应。有观点认为二等秘书等人藏匿在朝鲜大使馆内。（完）