热点：“日美高层经济对话”重点或为铁路与LNG

【共同社3月6日电】日本政府6日围绕将与美国特朗普政府进行的“高层经济对话”，基本决定把铁路、液化天然气（LNG）这些基础设施和资源开发合作作为重点议题。日方希望在避开美国表示关注的汽车等个别领域压力的同时，把该对话作为全面磋商有益日美共同利益的经济合作及贸易规则的平台。政府之间正在推进工作层面协调，力争在最早4月中旬于东京召开的首次对话中，就议题框架达成一致。

日本最早本周内将告知美方基于首相安倍晋三与美国总统特朗普2月会谈中提出的“基础设施及能源等合作”、“贸易及投资规则”、“宏观经济政策”三大领域的议题方案。

日本政府认为，在日本擅长的铁路及能源领域容易尽早获得实际成果，符合重视创造就业岗位的美国的意愿。不过，若美国强烈要求启动自由贸易协定（FTA）谈判等，日美关系有可能从商定议题阶段起就变得紧张。

日方商讨的议题方案中包括新建美国的高速铁路、地铁列车更新换代、建设发电站等完善社会基础设施领域的合作。有关能源领域，日本设想的是促进美国产页岩气出口。此外还有意深化在应对网络攻击及利用宇宙空间上的合作。

在贸易及投资领域，拟制让日美企业在电子商务（EC）及政府采购中，能与新兴市场国家的国营企业进行公平竞争的规则，并推广至多边范畴；还计划加强应对钢铁供给过剩和侵犯知识产权问题。在宏观经济政策领域，在全球防止企业逃税以及美国探讨的“边境调节税”预计也是议题。

日本政府重新详细调查了在2月首脑会谈中未能提出的“日美经济增长与就业倡议”的政策措施。日方在副首相兼财务相麻生太郎的带领下，主要由外务省、财务省、经济产业省及国土交通省4省负责准备工作。（完）