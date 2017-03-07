详讯：马朝两国禁止对方公民离境 对立愈发尖锐

【共同社北京、吉隆坡3月7日电】因朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男遇害案，朝鲜外务省7日通告马来西亚驻朝鲜大使馆，将暂时禁止在朝马来西亚公民离境。朝方称这一措施“将持续到事件得到公正解决，在马来西亚的朝鲜外交官和国民的安全获得完全保障为止”。朝鲜中央通讯社报道了该消息。

据马来西亚《中国报》报道，接到通告后，该国副总理7日指示相关部门，采取措施禁止在该国的朝鲜使馆人员离境。据悉，马方还将在10日的内阁会议上讨论关闭设在平壤的大使馆。这可能是对抗朝方通告的举措，两国间的对立正变得愈发尖锐。

马警方要求对朝鲜驻马使馆二等秘书及朝鲜国营高丽航空公司职员Kim Uk Il等3名嫌疑人进行讯问。朝鲜为了让3人离境及平息事态，事实上将在朝马来公民作为人质。

马警方7日拉起警戒线，封锁了朝鲜驻马使馆的出入口。

据马来西亚国家通讯社马新社报道，目前在朝鲜的马来西亚人包括3名使馆职员及6名家属共计9人。但不清楚有多少民间人士。马驻朝使馆称估计至少有十多人。马警察总长哈立德7日表示，警方要求讯问的3人潜伏在使馆内。

朝鲜外务省表示，“希望马方能站在珍视和发展两国关系的善意立场，迅速且公正地解决该事件”。并表示在朝鲜的马来西亚外交官和公民“可在与之前相同的条件和环境下正常生活”。

另一方面，被马来西亚政府驱逐出境的朝鲜驻马大使姜哲7日乘飞机抵达中转站北京。走出北京国际机场VIP出口时，姜哲并未接受采访，而是与家人一同乘上朝鲜使馆车辆驶进位于市内的大使馆。

此外，朝鲜派往马来西亚的政府高级别代表团7日办理了从北京前往平壤的离境手续。代表团团长、朝鲜驻联合国代表处前参事官金松在接受采访时称“已同马方充分协商”。（完）