侧记：安理会报告称朝鲜逃避制裁手法趋于巧妙

【共同社纽约3月7日电】联合国安理会的朝鲜制裁委员会专家小组近日公布了年度报告。其中提到埃及政府在去年8月截获的货轮上没收了约3万枚朝鲜制便携式火箭弹，指出朝鲜逃避制裁的手法“变得更为巧妙，规模和范围也在增大”。

此次没收的数量为朝鲜制造的同种武器中最多的一次。以往的安理会制裁决议已全面禁止朝鲜的武器出口，但朝鲜可能仍在继续武器交易，用作核及导弹的开发资金来源。

在朝鲜开往苏伊士运河途中被截获的货轮中，大量的铁矿石下藏有被拆解的约2.4万枚朝鲜制便携式火箭弹和约5000枚火箭弹的零件。这艘船悬挂柬埔寨国旗，船上货物种类则伪装成“在中国南京装船的水泵的组装零部件”。

此外，驻乌干达的朝鲜政府人士曾致信南苏丹政府人士呼吁加强军事关系一事也被曝光。在安理会曾讨论实施武器禁运制裁的南苏丹，针对制裁本身的抗议呼声强烈，朝鲜可能意在与持上述立场的国家加深合作。

朝鲜被制裁的对象团体和银行通过海外的代理人继续开展活动，并通过全球屈指可数的金融中心进行汇款等，维持与国际银行系统的联系。据悉原则上被禁止的煤炭等矿物资源的出口也在持续进行。（完）