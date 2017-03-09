详讯2：朝鲜1枚导弹或落至迄今距日本本土最近处

【共同社3月9日电】日本官房长官菅义伟9日在记者会上透露，政府推定朝鲜6日发射的4枚弹道导弹中，1枚落在距离石川县能登半岛西北偏北约200公里的海域。政府认为这可能是迄今一系列导弹发射中最接近日本本土的地点，正加紧开展分析工作。另一方面，美国常驻联合国代表黑莉在联合国安理会紧急会议后表示，就如何应对朝鲜“正在研究所有的选项”，暗示已将采取强硬措施纳入考虑范围。

据日本政府相关人士称，4枚导弹落在距离能登半岛约200～450公里范围。政府此前已发布消息称导弹落在秋田县男鹿半岛以西约300～350公里的日本海，其中3枚落在日本专属经济区（EEZ）内。防卫相稻田朋美9日在众院安全保障委员会会议上针对民进党议员后藤祐一的提问进行答辩时表示，为应对朝鲜导弹，有意把拥有对敌基地攻击能力一事作为讨论课题。

朝鲜去年9月5日发射的3枚弹道导弹中也有1枚落在距日本约200公里处。而本月6日的1枚导弹可能落在较之更接近日本的地点。日本正与美国和韩国共享信息，对导弹轨道及性能等进行详细分析。菅义伟在记者会上称，推定6日发射的导弹是“飞毛腿-ER”。他介绍称导弹飞行了约1000公里，西日本在射程内。

当地时间8日在美国纽约召开的安理会会议结束后，日本常驻联合国代表别所浩郎指出EEZ内可能会有渔民等正在展开作业，“无论如何也不能容忍”。安理会轮值主席、英国常驻联合国代表里克罗夫特在会议结束后对媒体称：“理事国要求所有的联合国成员国为完全履行对朝制裁决议做出更大努力。”（完）