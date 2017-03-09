独家：李小林拟近期访美为中美首脑会谈铺路

李小林拟近期访美为中美首脑会谈铺路 图为中国人民对外友好协会会长李小林。（共同社）

【共同社北京3月9日电】共同社9日获悉，与中国国家主席习近平关系密切、对于对外政策具有重要影响力的中国人民对外友好协会会长李小林拟于3月下旬至4月初访问美国，正就此展开协调。习近平把与美国总统特朗普建立互信视为“首要课题”（外交消息人士语），李小林此行将与美国政府相关人士等就习近平访美和实现首次中美首脑会谈加快磋商。中国消息人士透露了上述消息。

中国有意将习近平访美安排在4月下半月至5月上半月期间。不过，由于美中两国在应对朝鲜以及韩国部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）等安全保障问题上存在对立，相关磋商也可能陷入僵局。

据消息人士透露，中国希望在各国首脑聚首的7月于德国召开的二十国集团（G20）峰会前实现美中首脑会谈。据悉，由于首次会谈能否取得成果无法预见，为避免定位为“正式访问”，也出现了采取在访问第三国时顺道访问的形式访美这一方案。李小林可能在会见美国政要时传递上述想法。

2014年11月日中首脑会谈在北京举行之际，李小林也曾往返于日中两国为会谈“打前站”。

中国外交部长王毅8日表示正为早日实现美中首脑会谈展开协调。美国国务卿蒂勒森将于18日访华并计划与习近平举行会谈，中国高层与特朗普政府正全面开始建立关系。（完）