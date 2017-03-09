马来西亚拟重新考虑对朝贸易 可能讨论禁运措施

【共同社吉隆坡3月9日电】据多家马来西亚媒体日前报道，马来西亚政府拟在10日的内阁会议上讨论是否需要重新考虑与朝鲜的贸易。两国因金正男遇害案对立加深，会上也有可能讨论禁运措施等。

此前两国已各自禁止本国境内的对方国家公民离境等，对立趋于尖锐。不过马来西亚总理纳吉布已称“需要与朝鲜对话的渠道”，表示无意与朝鲜断交。

据马来西亚媒体报道，遇害案发生后两国间的贸易也仍保持正常。国际贸易和工业部长穆斯塔法在上周时透露，没有让马来西亚企业对朝采取禁运措施的想法。

据马来西亚国家通讯社马新社称，两国贸易以马来西亚向朝鲜出口椰子油为主。朝鲜境内并无马来西亚企业的工厂。（完）