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日本众参两院通过决议对朝鲜提出严正抗议

2017年03月09日

　　【共同社3月9日电】日本众议院在9日下午的全体会议上一致通过了一份决议，对6日发射4枚弹道导弹的朝鲜提出严正抗议，并要求其立即放弃开发导弹。决议还要求日本政府通过彻底执行单边制裁措施加强施压，为尽快全面解决核、导弹和绑架问题尽全力。参院8日也通过了相同的决议。

　　日本首相安倍晋三在众院全体会议上表示：“将主导日美、日美韩合作，进一步推进安全保障领域的合作。”

　　众院决议上指出朝鲜实施核试验和多次发射弹道导弹是进入了“新的威胁阶段”。并批评称：“这明显是对包括我国在内的地区和国际社会和平与安全的挑衅，决不能容忍。”

　　决议中还强调：“国际社会应基于联合国安理会决议等展开团结的外交努力，力争和平解决。”决议要求日本政府收集分析有关朝鲜的信息，全力解决绑架问题。（完）

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