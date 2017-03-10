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详讯：安倍称拟于5月底结束南苏丹PKO活动

2017年03月10日

安倍称拟于5月底结束南苏丹PKO活动

安倍称拟于5月底结束南苏丹PKO活动

3月10日傍晚6点7分，日本首相安倍晋三在首相官邸就撤回在南苏丹开展联合国维和行动（PKO）的部队向媒体进行说明。（共同社）

　　【共同社3月10日电】日本首相安倍晋三10日在官邸针对在南苏丹开展联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队向媒体透露：“已决定以5月底为目标让其结束活动。”并表示：“在（首都）朱巴的设施建设工作能够告一段落。”有可能也考虑到了正在进行活动的朱巴的治安情况。

　　日本政府去年11月通过内阁决议，决定根据安保相关法赋予其“驰援护卫”等新任务。虽试图推动扩大自卫队的海外任务，但通过内阁决议约4个月后便决定撤回。

　　安倍就南苏丹PKO还表示：“向送出自卫队员的家人表示衷心感谢。”

　　在作出赋予其新任务的决定之际，曾制定了以下细则，称即使在满足参加PKO的五项原则的情况下，若发生“可认定确保安全并实施有意义活动存在困难的情况”，经国家安全保障会议（NSC）的审议后，撤回部队。安倍在国会答辩时曾表示，在自卫队无法完成任务时，“将毫不犹豫地撤回”。

　　围绕南苏丹PKO，今年2月发现，在去年7月朱巴市内发生造成了270人以上死亡的大规模武力冲突之际，日报中使用了“战斗”的措辞。这表明派遣部队自身已认识到了危险性，在野党加强了批评。

　　日本政府去年10月决定调整实施计划，将派遣期限延长至今年3月底。（完）

  • 日本将撤回南苏丹PKO部队
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