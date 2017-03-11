东日本大地震六周年 仍有12.3万人疏散在外 图为东日本大地震六周年的3月11日早晨，岩手县大槌町政府职员等在旧办公楼前为东日本大地震的遇难者默哀。摄于8点01分。（共同社）

【共同社3月11日电】造成约2.1万人丧生的东日本大地震11日迎来六周年。在灾区，从当天早晨起人们纷纷来到各地缅怀逝者。由于还受到福岛核事故的影响，全国各地仍有约12.3万人过着疏散生活。

岩手县大槌町的时任町长等40人在海啸中遇难。早晨8点多，约40名町政府职员等在该町的旧办公楼前默哀。町长平野公三立誓称：

“为了不让职员白白遇难，将建立守护町民生命的防灾机制。”

在遇难者众多的该县釜石市鹈住居地区防灾中心旧址，随着僧侣的诵经，约60人在慰灵式上双手合十为逝者祝祷。

“南三陆志津川双阳（SUN SUN）商店街”本月在宫城县南三陆町的高地重建。震灾时任该町政府职员、如今供职于商店街运营公司的阿部秀子（66岁）失去了36名同事。她说：“将连同逝者的部分一起努力，回报我町。”

警方等在三县沿岸地区集中搜索失踪者的相关线索。福岛县浪江町还有31人下落不明。町长马场有呼吁称，“希望得到帮助，让他们早日回到家人身边。”

现居福岛市临时住宅的叶谷正子（57岁）因核事故离开了整个地区都被划为疏散区域的福岛县浪江町。“已经习惯了原本不愿适应的临时住宅的生活。”她已放弃回家的愿望，计划移居该县相马市。她含泪表示：“必须再次从零开始适应邻里新环境。感到很不安，太不容易了。”该县磐城市平薄矶地区举行了刻有“大地震来时尽快疏散”这一海啸防灾教训的慰灵碑揭幕仪式。

东日本大地震造成15,893人死亡，2553人下落不明。由于疏散后健康恶化等的地震相关死亡人数为3523人。岩手、宫城和福岛三县至今仍有约3.3万人居住在预制板装配式的临时住宅。福岛县的饭馆村等4个町村将在3月底至4月除辐射较强的“返家困难区域”以外解除疏散指示，但居民返家能在多大程度上取得进展仍是未知数。

2011年3月11日发生了里氏9.0级大地震，观测到最大震度7（日本标准）。（完）