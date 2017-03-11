日本政府主办东日本大地震六周年追悼仪式

【共同社3月11日电】东日本大地震11日迎来六周年。日本政府主办的追悼仪式在东京都千代田区的国立剧场举行。岩手、宫城和福岛三县的遇难者家属以及天皇次子秋筱宫夫妇、首相安倍晋三等约900人出席了仪式，在地震发生时的下午2点46分默哀。“不会忘记那种悲痛。”3名遇难者家属代表表达了对逝者的思念和将继续讲述震灾经历的决心。

老家来自岩手县田野畑村、在海啸中失去父亲的千叶阳（41岁）透露“3月11日临近时，会有一些心绪不宁”，并表示“虽然能实际感受到正在重建，但我觉得这种心绪应该会持续一生”。

来自宫城县石卷市的佐藤昌良（57岁）的房子被海啸冲得无影无踪。约1个月后发现了其双亲的遗体。

他咬紧牙关表示，“为了不使残酷的经验被后世淡忘而一直讲述下去，不能忘记那种悲伤。不能忘记那种痛苦。不能忘记那种无力感。不能忘记那种寒冷。”

来自福岛核事故后一度全村疏散的福岛县川内村的石井芳信（72岁）表示，“年轻人因为孩子的教育问题等无法回来。现在的村子与过去大不一样。”

安倍在致辞中强调称，“将努力提供源源不断的支持，进一步加快重建。”秋筱宫表示，“想到年龄逐年增加的灾民的健康，因辐射量较强而迟迟没有返乡眉目的人们的心情，感到非常心痛。”

政府的五年集中重建期已经结束，转入重建与创生阶段已有一年，但全国仍有约12.3万人过着疏散生活。东日本大地震造成15,893人死亡，2553人下落不明。加上地震相关死亡的3523人后，遇难者合计达到21,969人。（完）