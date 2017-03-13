沙特国王一行逾千人访问团抵日 呼吁扩大投资

沙特国王一行逾千人访问团抵日 3月12日晚，沙特阿拉伯国王萨勒曼（下方左）抵达羽田机场，乘坐专用自动舷梯下飞机。（共同社）

【共同社3月13日电】沙特阿拉伯国王萨勒曼12日抵达东京羽田机场，开始对日本展开正式访问。这是46年来沙特国王首次访日。拥有世界超大规模石油产量的沙特为摆脱对石油的依赖，此行旨在呼吁日本扩大对沙特投资。日本皇太子在羽田机场迎接。萨勒曼将在日本逗留到15日。

据日本政府相关人士称，沙特方面此次访问团人数逾千人，包括王室成员、相关阁僚以及国王的随行人员等。一行截至12日分别乘坐约10架飞机陆续抵日。据沙特政府消息人士称，访日团一行预订了东京都内高级宾馆等1000间以上客房，并准备了约500辆代步用的包车。

抵达羽田机场的萨勒曼国王使用事先从沙特带来的专用自动舷梯走下飞机，受到沙特驻日本大使等人的迎接，并与皇太子微笑交谈。

之后，卡塔尔等沙特近邻国的驻日大使也来到机场贵宾厅内，为萨拉曼一行举行欢迎仪式。大使馆专用车辆和高级包车等超过50辆车在贵宾专用的停机坪附近待命。

萨勒曼13日将与日本首相安倍晋三举行会谈，预计双方将公布写有能源、基础设施、扶持中小企业、促进交流等多领域合作内容的《日本与沙特愿景2030》。此外，萨勒曼还将与日本天皇共进午餐。

萨勒曼此次出行除日本外，还将访问马来西亚、印度尼西亚、中国等国，历时约1个月。（完）