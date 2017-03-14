专家估算日本南海海槽9级地震或致145万户疏散

【共同社3月13日电】都市防灾问题专家、东京大学副教授广井悠等组成的团队近日汇总的估算结果显示：发生里氏9级的南海海槽大地震时，被迫离开居住地进行大范围疏散的家庭最多将达145.6万户。东日本大地震时，包括同一行政区划内疏散的家庭，约有33万户移居；南海海槽地震或将超过该数字。

团队设想的是，被推测人员受灾较多的东海地区遭受严重灾害。根据政府的受灾预测、各地出租住宅空房数和独自实施的居民问卷调查等，模拟演算了疏散家庭的数量和行动。

结果显示，剔除能在亲戚或朋友家避难的家庭以及可以入住同一行政区划内空房的家庭等后，以太平洋沿海地区为中心的246个市区町村的约145.6万户家庭将被迫进行大范围疏散。

东海地区向其他都道府县移居的家庭数分别为：爱知县约22.7万户、静冈县约18.8万户、三重县伊势市及和歌山县串本町等沿海地区的30个市区町村的住户将减半。另一方面，受灾较轻且出租房较多的都市地区将成为迁入地，分别会有约15.5万户和11.6万户家庭迁往福冈县和神奈川县。

广井表示：“也可能出现因人口流失而难以为继的地区，有必要事先汇总重建手法及步骤等基于长期视点的对策。”（完）