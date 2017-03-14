日本政府拟在本届国会期间制定天皇退位特别法 3月13日下午，围绕日本天皇退位问题，众院议长大岛理森在众院议长公邸向各党派分别听取意见后举行记者会。（共同社）

【共同社3月13日电】日本政府13日决定争取在本届国会期间制定实现天皇退位的特别法。这是由于此前主张修改《皇室典范》实现退位永久制度化的民进党事实上表示允许在典范附则中加入制定特别法的依据规定的方案，各党派基本有望统一步调。预计特别法中有关允许天皇退位的原委将写入“国民对天皇的辛劳抱有同感”的内容。众参两院的正副议长拟在15日的各党派全体会议上提出支持制定特别法的国会见解方案，并在17日获得认可。

众院议长大岛理森等17日将告知首相安倍晋三。预计在此基础上政府的专家会议将于22日再次进行讨论，4月下旬制定最终建议。政府拟最早于5月长假之后向国会提交特别法案。

国会见解拟要求政府讨论在典范附则的依据规定中加入“天皇退位”的表述以及皇族减少的对策。据悉还将详细描述去年8月在视频讲话中表明退位意向的天皇的心情。

正副议长13日向各党派分别听取了意见。自民党指出可以在典范附则中加入“特别法与典范自成一体”的表述。此外还提出通过政令规定天皇退位和新天皇即位的时期。然而认为应采取事先向皇室会议听取意见的形式。在一定程度上顾及了民进党此前主张的把皇室会议表决通过作为允许退位的条件。

民进党干事长野田佳彦在记者会上就设立依据规定方案强调：“可以解释为广义上的修改典范。”在大岛等人的意见听取中，野田要求尽快就包括创设“女性宫家”在内的皇位稳定继承措施开始国会讨论，并以1年为目标得出结论。

主张修改典范的除民进党外，还有共产党、自由党及社民党。除自由党外各党均改为接受特别法。（完）