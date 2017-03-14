焦点：日美政府将“鱼鹰”推向全国制造既成事实

【共同社3月14日电】美军新型运输机“鱼鹰”去年12月发生机体严重损毁事故后首次参加日本国内举行的日美联合训练。“鱼鹰”部署至冲绳县普天间机场至今已过去了约4年半。美军今后还将继续推进“鱼鹰”在日本国内基地的部署，陆上自卫队也决定引进。在安全性的隐患迟迟未得到消除的情况下，“鱼鹰”在全国的运用基础已逐步建立。

“鱼鹰”经山口县美军岩国基地部署至普天间机场是在2012年10月。它的任务是接替CH-46中型运输直升机，拥有通过改变主机翼两侧的螺旋桨角度，实现如直升机般垂直起降以及用堪比固定翼飞机的速度长距离飞行的双重能力。

美军将从2017年起在东京横田基地部署空军特殊部队用“鱼鹰”，2021年至2026年在岩国基地部署海军用“鱼鹰”。新设的“水陆机动团”移动工具，陆上自卫队也将从自2018年度起依次采购17架“鱼鹰”，计划之后部署在佐贺机场。以普天间所属飞机为对象的维护检修工作也将在千叶县的陆自木更津驻地展开。

另一方面，外界也有意见指出“鱼鹰”因机体结构复杂而难以操控。

“鱼鹰”过去也曾发生过几次事故，包括部署在普天间之前的2012年4月和6月分别在摩洛哥和美国佛罗里达，以及宣布部署在横田基地之后的2015年5月在美国夏威夷发生了飞行员死伤事故。作为接收方的日本防卫省官员表示，“总在最差的时机发生事故。”去年12月“鱼鹰”在冲绳的浅滩严重损毁，对其安全性的质疑声进一步高涨。

日美两国政府将“鱼鹰”积极投入日本国内开展的联合训练和航空活动。该官员介绍称，“这是为了消除对安全性的担忧，宣传‘鱼鹰’的好处。今后还将找机会继续充分运用。”将全国规模的“鱼鹰”运用作为既定事实落实下来，阻止反对意见。日美的行动中可以隐约看出上述目的。（完）