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朝鲜高官称VX可能从韩国带入马来西亚

2017年03月14日

　　【共同社纽约3月14日电】有关金正男在马来西亚遇害案，朝鲜常驻联合国副代表金仁龙（Kim In Ryong）13日称，若使用剧毒神经毒剂VX致死的消息属实，可能是从韩国带到马来西亚的。该副代表并未给出相关根据。

　　金仁龙当天在纽约联合国总部召开记者会。朝鲜政府派至马来西亚的代表团宣传负责人李东日2日表示，“死亡男子的死因很可能是心脏病发作”，两人的主张出现了不一致之处。

　　金仁龙重申死者是持朝鲜国籍的“金哲”，指出此案全系美韩两国捏造的谎话，称美韩对朝鲜提出了不当批评。对于VX毒剂，他表示，“众所周知美国在韩国等国存储了大量（包括VX在内的）化学武器。从韩国带入（马来西亚境内）的可能性很大。”（完）

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